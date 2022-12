ILONA KALDRE AASTAHOROSKOOP | Kes leiab uue armastuse ja kellel tuleb eriti edukas aasta? Saa teada, mida 2023 sinu tähemärgile toob!

Hiina horoskoobi järgi algab 22. jaanuaril 2023 jäneseaasta, mis kestab 9. veebruarini 2024. Baltimaade „Selgeltnägijate tuleproovi“ võitnud Ilona Kaldre (53) sõnul oskab jäneseaastal sündinu elust rõõmu tunda, ta meeldib nii iseendale kui ümbritsevatele inimestele. Ta jumaldab suursugust elu ja on suurepärane peoperemees, armastab seltskonda ja on tõeline diplomaat. „Jänesele“ meeldib klatš, kuid oma eraelu kaitseb ta kiivalt – tema salajasse maailma pole kellelgi asja. Arvatakse, et jänes on kõige õnnelikum loomamärk.

Ilona ennustab, et algav aasta toob armastust, häid peresuhteid ja ohtralt seksi.„Käige rohkem väljas, seltskonnaüritustel, temaatilistel pidudel, lõbutsege täiel rinnal ja ärge mõelge, mis tagajärjed sellel võivad olla,“ räägib Ilona. „Nii kaua, kuni maailma juhib karvane pikk-kõrv, on inimesel vaja seltskonda. Uus aasta on hea aeg leida keegi enda kõrvale. See on aeg, mil tähistada oma edu, tunnistada enda vigu ja püstitada uusi eesmärke.“