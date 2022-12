FOTOD | Raivo Hein laenas uhket hobimaja Killingule: see oli minupoolne toetus nende ettevõtmisele

Kopterilendu Karl Killingu videotiim Raivolt ei tellinud. „Neid huvitas võttepaigana pigem koht,“ sõnab Raivo, kes noortelt loomeinimestelt renti ei küsinud. „Jah, see oli minupoolne toetus nende ettevõtmisele.“

Raivo Hein on postitanud video sünnist võttepaigal pilte ka Instagrami, mida Karl Killing on omalt poolt kommenteerinud sõnadega Raivo for president ehk - Raivo presidendiks!