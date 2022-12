„Ma ei saanud võib-olla ühel hetkel enam aru, et kas see on harjumus või armastus,“ tunnistab teleajakirjanik Keili Sükijainen rääkides aasta tagasi purunenud suhtest. Ta tunnistab, et algselt oli tal peas mõte minna ainult pausile, kuid lõpuks otsustati asi ikkagi ära lõpetada.