„Armastuse malevas“ peksukotiks jäänud Lehol on pärast saate lõppu sõnum teistele osalistele: teate, minge p****e!

Podcastis „Kuulsuse narrid“ tunnistas ka Leho ise, et tõesti oli võtteplatsil selline tunne, et ta oleks nagu koolikiusamise ohvriks sattunud. Kui endine „Rannamaja“ staar Ada Nelke uuris mehelt, et kas ta arvab, et ta oli väärt seda kiusamist, siis otsustas Leho rääkida ühe loo: „Kusjuures mind lisati hiljem sinna osaliste Messengeri gruppi ja öeldi, et tead, me lisame Leho ka, sest Leho on väärt seda. Teate, minge persse! Mida ma väärin? No tõesti, keegi kodanik tuleb ütlema, mida mina väärin...“