Tantsija, telenägu ja „Magic Mike'i“ staar tWitch leiti vaid 40-aastaselt surnuna

Uudist kinnitas mehe tantsijast abikaasa Allison Holker Boss. Lahkunu naine oli ka see, kes hakkas häirekella lööma, kui avastas, et tema mees on kodust lahkunud, kuid tema auto on endiselt maja ees. Allisoni sõnul oli selline käitumine väga ebatavaline ning ta pöördus kohalike võimude poole.

Teisipäeva ennelõunal, umbes kell 11.15, sai kiirabi hädaabikõne ühest kohalikust hotellist. Arstid leidsid kohale jõudes elutu mehe, kelle oli isetekitatud kuulihaav ning kinnitasid tema surma.

Twitch hakkas tuntust koguma juba sajandi alguses. Ta osales ka Eestis näidatud talendisaates „So You Think You Can Dance“, kus ta hilisemates hooaegades oli ka kohtuniku rollis, ning näitles hittfilmides „Step Up 3D“ ja „Magic Mike XXL“. Kuid tõeline kuulsus tuli mehe õuele tänu Ellen DeGeneresi jutusaatele, kus ta 2014. aastal sai DJ rolli ning oli kaasatud pidevalt erinevatesse mängudesse. Kaks aastat tagasi nimetati teda tegevprodutsendiks. See tööots sai 2021. aastal, kui kogu jutusaade hingusele läks, läbi.

Temast jääb maha abikaasa Allison ning kolm väikest last. Kolm päeva enne surma olid Twitch ja Allison tähistanud 9. pulma-aastapäeva. Pärast Elleni saate lõppemist teatas tWitch meediale, et on väga õnnelik, et saab edaspidi keskenduda pigem pereelule.