Tõeline staar USAs! Grete Griffin poseeris maailmakuulsa ajakirja veergudel

Artiklist selgub, et kuigi Gretet kutsutakse juba aastaid meedias vaid oma mehe perekonnanime järgi, siis People'is on märgitud, et tema täisnimeks on ikkagi Grete Šadeiko Griffin. Ajakirjale antud fotodel poseerib eestlanna nahatooni tüllkleidis, mille vahelt piilub välja tema beebikõht. Osadel fotodel on temaga ühinenud ka tema ameerika jalgpallurist abikaasa Robert Griffin III, kes viimasel ajal pole aga platsile pääsenud, vaid kogub tuntust hoopis eksperdina televisioonis.

Samuti näitab Grete ka oma tütreid Gloriat (5) ja Gameyat (3). On teada, et ka paari kolmas sündimata laps on tütar.

Endine kergejõustiklane tunnistab ajakirjale, et praeguse raseduse ajal on olnud ka raskeid aegu. „Füüsiliselt ma tunnen end paremini kui siis, kui ma oli 25-27 nädalat rase. Tol ajal oli mu kogu keha nii valulik ja paljud kohad tegid haiget. Nüüd tundub, et kõik on paika loksunud. Mul on endiselt normaalsed valud ja aina raskemaks läheb tavalise kõnnaku tegemine, kuid siiani on kõik ikkagi hästi,“ kommenteeris Grete.