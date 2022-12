Fännid, rõõmustage: ansambel Nexus tuleb taaskord kokku!

Uudis avalikustati bändi enda Facebooki leheküljel: „Kallid sõbrad! Anname teada, et peagi on taas põhjust tähistamiseks ning 2023. aasta suve esimeses pooles tuleb NEXUS taas kokku, et tähistada koos fännidega 20. juubelit!“

Kuigi praegu jäeti kidakeelseks selles osas, kus ja millal need kontserdid aset leiavad, on postituse kommentaariumis paljastatud, et juuni alguses esinetakse nii Põlvas kui ka Viljandis.

Viimati tulid Nexuse tüdrukud kokku viis aastat tagasi, kui 15. sünnipäeva puhul tuuritati samuti mööda Eestit. Toona ei tahtnud Merlyn Uusküla, Janne Saar ja Helen Randmets veel lubada, kas ka viis aastat hiljem lavalaudadele naastakse. Tundub aga, et Nexus on naistel veel nii veres, et nad ei suuda veel vanadest hittidest loobuda.