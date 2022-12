Tuleb välja, et vähem kui aasta pärast White'i surma on tema maja juba maatasa tehtud ning seda lihtsalt enam ei eksisteeri. Armsa valge-kollase kahekorruselise elamise asemel on nüüd lihtsalt tühi plats, millele on jäänud näiteks majas olnud kamin ja palju ehitusrämpsu.