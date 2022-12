Marta Oja lavastusest „ADA. Rääkimata lugu“: noored, minge vaadake ja nuusutage selle ajastu hõngu!

„Tuli üllatusena, et mina ka selles etenduses olen“

Marta sõnab, et jäi Ada Lundveri elu etendava muusikalise lavastusega väga rahule. Samuti tuli talle üllatusena, et ka teda ennast selles kehastati. „Mind kehastanud Birgit Sarrapil tuli see väga hästi välja. See oli suur üllatus, mis tegi mind väga õnnelikuks.“

Marta Oja sõnul on Ada elulugu etendav muusikaline lavastus igas mõttes hästi tehtud. „Mina jäin rahule ja arvan, et kõik võiksid seda vaatama minna, sealhulgas noored. Minge vaadake ja nuusutage seda ajastu hõngu, siis saate aimu, mismoodi tol ajal käis. Kui lihtsalt lugeda, siis see ei ole päris see. Kui aga asja visuaalselt näed, siis jääb see mällu ja hakkadki tajuma, milline oli tol ajal see elu. See tükk on oma piletiraha igati väärt! Noored näitlejad teevad fantastilist tööd.“