FOTOD | T1 keskuse kinos esilinastus aasta oodatuim film „Avatar: vee olemus“

Aastaid James Cameroni hoolikate käte all vormitud järg 2009. aasta imeteosele „Avatar“ esilinastus Eestis 15. detsembril. Tegevus toimub osaliselt fantastilises veemaailmas, planeedi Pandora ookeanilainete all sügavuses, osaliselt planeedi pinnal.

„CINAMON soovib, et külastajad saaksid meie T1 kinos oleva Active 3D+ tehnoloogia abil täieliku kogemuse, mida režissöör Avatari filmimisel ja tootmisel silmas pidas. Seetõttu tegime suure pingutuse, et kõik enne filmi valmis saada. Active 3D-ga saavad kliendid sügavama ja eredama 3D-kogemuse. See kutsub inimesi, kes tavaliselt 3D-filme ei eelista, tänu nende ehedusele meelt muutma,“ ütles CINAMON Groupi juhatuse liige Andaç Bagioglu.