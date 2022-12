KUULA | „Reporteri“ ilmatüdruk ja lauljatar Beatrice avaldas uue kuuma armastusloo

Kanal 2 uudistesaate „Reporter“ ilmatüdruk Beatrice on välja tulnud uue kuuma videosingliga, mis kannab nime „Uuesti“. Noore lauljanna, kelle sulest on ilmunud hitid „Õnne vahel“ ja „La Vida Loca“, värske pala näol on tegemist armastuslooga.