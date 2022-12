Tervisemuredega taas kimpus: Ozzy Osbourne kaotas osaliselt liikumisvõime

Osbourne'i jaoks olnud rasked eelkõige viimased aastat. 2019. aasta alguses haigestus ta kopsupõletikku, aasta hiljem rääkis Ozzy, et põeb juba pikemat aega Parkinsoni tõbe. Möödunud aasta juunis tehti muusikule seljaajuoperatsioon. „See on olnud põrgulikult raske. Tahan tuurile minna,“ rääkis Osbourne enda raadiosaates. „Mu loomingulisus on korras, ma saan laulda, aga ma ei saa praegu palju kõndida,“ tõdes muusik. „Ma pole elu jooksul veel nii pikalt haige olnud,“ sõnas Ozzy.

Kuigi muusik on paari aasta jooksul jõudnud välja anda kaks albumit „Ordinary Man“ ja „Patient Number 9“, on tema vaevused lubanud tal ette võtta vaid mõned väiksemad esinemised. Näiteks esines mees sel suvel Birminghamis toimunud Rahvaste Ühenduse mängudel ja esitas kaks laulu selle aasta septembris NFLi hooaja avamängul.

Siiski on muusik tänulik kirurgile, sest tänu temale saab ta vähemalt natukenegi liikuda. „Arst ütles mulle, et kui ma operatsioonile ei lähe, siis on väga suur võimalus, et ma oleksin kaelast allapoole halvatud,“ sõnas ta ja lisas, et paranemisprotsess on võtnud kaua aega.

Terviseprobleemidest hoolimata soovib Osbourne väga lavale naasta. „Ma ei usu, et ma enam üheksa kuu pikkusele tuurile lähen. Praegu ma veel taastun, aga mul on eesmärk - minu eesmärk on taas lavale tulla. See on see, mis mind motiveerib. Ma igatsen oma publikut ja esinemisi. Ma igatsen oma tiimi ja bändi,“ sõnas Ozzy.