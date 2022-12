Saatuslikud momendid! Miks Brigitte Susanne Hunt vestlusõhtu tülitormiks keeras?

Kuna Brigitte Susanne Hunt enam meediaga ei suhtle, annab tema eest vastused ta isiklik mänedžer Marjen Võsujalg. „Kui me novembri alguses antud vestlusõhtut planeerima hakkasime, oli plaan tuua fännide ette imeilus muinasjutt. Näidata esmakordselt armunud paari avalikkuse ees. Kahjuks see aga nii ei läinud. Seda, et õhtu nii emotsionaalseks kujuneb, ei osanud meist keegi ette näha,“ kommenteerib Võsujalg.

„Saatuslikuks sai kaks momenti. Esimene – Kaspari ja Brigitte siiras kallistus, kui Kaspar langes finaalist välja. Kõik fotograafid tormasid seda jäädvustama. Kui saabus kihlumise moment ja Hendrik proovis sama teha, siis oli näha, et Brigitte ei tee seda meediamängu temaga kaasa. Nii nagu ta ka selgitas – kümme päeva pärast mahajätmist ei ole Hendrik talle ühtki sõna vastanud, tema kirjagi avanud ega kordagi küsinud, kuidas tal läheb. Ja nüüd kaamerate ees teha mingit näitemängu - see oli selgelt liig ja sealt hakkaski see keev katel podisema,“ põhjendab Võsujalg, miks vestlusõhtu käest ära läks. Ta jätkab: „Teine saatuslik moment oli, kui tuli esimene vale, et otsus lahku minna oli ühine. See oli Brigitte näost näha ja sellele järgneski see suur plahvatus, millest kõik kohalolnud osa said. Muidugi on väga kahju, et toredalt alanud õhtu selliseks kujunes. Proovisin mitu korda Brigittet ka korrale kutsuda, aga ta tõesti elas välja neid emotsioone, mida pidi kümme päeva endas hoidma. Milline naine ei oleks sellises olukorras emotsionaalselt käitunud?“