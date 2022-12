Kuum kõlakas: kas prints Harrylt võttis teismeeas süütuse Liz Hurley?

The Sun kirjutab, et väidetavalt juhtus see kõik ajal, mil Harry oli teismeline. Praegu 57-aastane Hurley on printsist 19 aastat vanem.

Hurley ise aga raiub, et mitte midagi nende vahel ei juhtunud. „Mina see küll polnud! Olen selles asjas süütu,“ sõnas ta The Times`ile antud kommentaaris, ise samal ajal muiates.

Teada on, et raamatus „Spare“ räägib Harry seiklusest ühe kauni, ent temast tunduvalt vanema naisega. Kas see on Hurley või mitte, selgub, kui raamat poelettidele jõuab. Praegustel andmetel peaks see juhtuma järgmisel kuul.

Kuningakoda on valmis, et sealt võib tulla veel torkeid nende aadressil. Alles äsja andsid Harry ja Meghan Markle mitu verbaalset hoopi Netflixi dokumentaalsarjas.