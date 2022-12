„Armastuse maleva“ võitjapaari meespoole arvates ei ole televaatajate pahameel õiglane: meie vahel oli päris asi

Nüüd on avanud suu Siim, kes ei nõustu nende pahaste televaatajatega, kelle arvates mängiti kaamerate ees lihtsalt paari selleks, et 10 000 euro suurune võiduraha koju viia.

„Me pole paar olnud, jah. Aga saates olles, oli minu meelest meie vahel päris asi ja kõik tundus õige. Saate järgselt edasi suheldes mõistsime, et me oleme lihtsalt sõbrad,“ selgitas Siim pärast seda, kui Maarja-Liis oli juba meedias paljastanud, et nad ei ole koos.