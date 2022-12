Sissi Nylia Benita armastusest: olen aastatega täpselt aru saanud, mida ma ei taha

Mis on loo „Lighthouse“ sõnum? „Sellel on minu jaoks kaks kihti: üks kiht on minu jaoks väga personaalne ja emotsionaalne. Ma olin siis lahku läinud ühest suhtest ja sellest oli möödas juba pool aastat ja ma ei tahtnud endale üldse tunnistada, et ma siiralt ja sügavalt armastasin seda inimest. Ma arvasin, et ma teen midagi valesti, ja selle lauluga sain aru, et on okei hoida oma lubadust armastada kedagi elu lõpuni ja mitte olla nendega. Täiesti on okei edasi liikuda ja armastada teist inimest,“ rääkis Sissi.

„Armastus ei oma piire ja selle lauluga sain lahti sellest piinlikkusest, et ma tunnen oma tundeid. Teine kiht on tunnete tundmine – kui palju piinlikkust meil on oma emotsioonide üle. Selle lauluga alustasin teekonda, et hakata aktsepteerima seda, kes ma olen,“ ütles lauljatar.

Sissi tunnistas, et on praegu vallaline. „See on ka täitsa sellepärast, et ma olen aastatega täpselt aru saanud, mida ma ei taha. Mul on väga kaunid ja imelised suhted olnud imeliste inimestega. Mitte ükski suhe ei ole lõppenud koledatel põhjustel, vaid lihtsalt mingid arusaamised, et elud justkui ei klapi, see suund, kuhu me liigume,“ avaldas ta.

Selle aasta jaanuarikuus teatas Sissi Kroonikale, et on leidnud endale uue silmarõõmu. Tundus, et suhe advokaat Karl Kreevaldiga oli sujumas päikseliselt, kuid augustikuus jõudsid Kroonikani sahinad, et paar on lahku läinud.

Kroonikale antud kommentaaris ei lükanud Sissi antud kuuldusi ümber. „Kui see on okei, siis ma hoiaks oma suhteelu hetkel meediast eemal,“ ütles ta toona lühidalt.

Sissi Nylia Benita, keda avalikkus arvas möödunud aasta detsembrini olevat suhtes Madis Birkuga, saabus jaanuari keskpaigas Mihkel Raua kontserdile hoopis uue kaaslasega. „Jah, olen Karliga juba natuke aega koos olnud,“ kinnitas Sissi oma uut suhet toona Kroonikale.

Lauljanna tõdes toona, et Madisest läks ta lahku paar kuud tagasi. „Pärast seda uskusin, et ei astu pikemat aega suhtesse ja jään iseendaga olemist nautima. Ja siis juhuslikult kohtusin Karliga, keda vaatasin alguses kui sõpra ja äkitselt ei olnudki enam sõprus. Ta teeb mind ebareaalselt õnnelikuks!“ rääkis ta.