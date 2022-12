FOTO | Milline naine! Saara Pius jagas endast tõeliselt kaunist jäädvustust

Selle aasta suvi oli Saara Piusi jaoks erakordselt pöörane. Perega puhkuseks suurt aega ei olnudki ning nii pidi Märt Pius võtma suveks julgelt perepea rolli enda peale. „Tahan tänada oma ülitubli abikaasat, kes enamjaolt lastega oli sel suvel. Puhata ei olnud aega põhimõtteliselt üldse, aga see-eest sügis on olnud täiesti puhkuse ja laste päralt. Eks see nii meie ametis ongi, et on mingi periood, kus pole aega süüa ega magadagi, ja siis on periood, kus vaatad mitu kuud lakke,’’ kirjeldas Saara vaheldusrikast näitlejatööd.