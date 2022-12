FOTOD JA VIDEOD | Jää hüvasti, Kihnu Virve! Rahvalaulik saadeti koduõuest viimsele teele

Kihnu Virve, kodanikunimega Virve-Elfriide Köster, sündis 30. jaanuaril 1928. aastal. Kihnu Virve on sadade laulude autor ning tema tuntuimaks looks on „Merepidu“, mille tegi kuulsaks ansambel Kukerpillid. Rahvalaulik on välja andnud ka neli plaati.