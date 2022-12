Ela nüüd ja kohe! Ilmusid Mart Kivastiku autorifilmi „Taevatrepp“ treiler ja plakat

Mart Kivastik ise ütleb, et „Taevatrepp“ on lugu ajast ja muusikast, sõprusest ning armastusest ja surmast, elust tänapäeval ja 70ndate lapsepõlves. Lugu saab alguse, kui oma viimsel hingetõmbel usaldab kunstnikust sõber filmi peategelasele Uule saladuse, kuidas käia minevikus. Uu on insener ja imedesse ei usu, aga trikk toimib. Minevikus on mõnus, igavene suvi, pikad juuksed, tüdrukud ja Jenkki näts. Tema päriselus on sügis, sõbrad on kibestunud, tüdrukud abielus ja isa raskelt haige. Kõige lõpuks peab Uu siiski otsustama, millises ajas oma elu edasi elada – mineviku suves või oleviku sügises.

Mart Kivastik valis stsenaariumi aluseks just selle romaani, sest talle tundus, et see sai hea raamat. „Ma loodan, et film kõnetab igasuguseid inimesi, aga eriti neid kellele meeldib rock. Rocki-armastus ei sõltu alati vanusest, see on pigem eluviis. Näiteks Mick Jagger saab järgmisel aastal 80, aga kargab laval nagu segane.“ Filmi mõte autori sõnul on see, et molutada pole enam aega, tuleb elada nüüd ja kohe.

Produtsent Marju Lepp lisas: „Loo õhustik ja mõte köitiski mind „Taevatreppi“ koos Mart Kivastikuga tegema. Filmi muusika, mood, spordilaagrid jne. - see kõik on midagi, mis tuletab meelde lapsepõlve suvesid.“ Ometi ei ole see produtsendi sõnul ainult ühe põlvkonna film, vaid kõnetab erinevas vanuses inimesi.

Ajarändajast Uud kehastab täiskasvanuna Mait Malmsten ning noorena Timotheus Sammul. Teistes rollides teevad kaasa Raivo Trass (sõber Georg), Ivo Uukkivi (noor Georg), Rita Raave (Georgi abikaasa Ruth), Harriet Toompere (Uu abikaasa Tiuks), Tõnu Oja ja Kaarel Pogga (Uu sugulane Paul), Kersti Heinloo ja Lena Barbara Luhse (Pauli pruut Ülle), Kaie Mihkelson (Uu ema), Voldemar Kuslap (Uu isa), Külli Teetamm (noore Uu ema), Hannes Kaljujärv (noore Uu isa), Taavi Teplenkov ja Rasmus Ermel (Uu sõbra Doktorina) jt.

Filmi režissöör ja stsenarist on Mart Kivastik, operaator Rein Kotov ja kunstnik Pille Jänes. Filmi tootis Filmivabrik ja produtsendid on Marju Lepp ning Manfred Vainokivi. Filmi levitab ACME Film. „Taevatrepp“ linastub kinodes 3. märtsil 2023.