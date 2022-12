MIS TOIMUS „VILLAS“? ERISAADE | Andrei ja Robin küberrünnakutest, kohtulahingust ja saate saladustest: nõudekirja saanud noormees on väga asjalik poiss

Samuti tulevad jutuks paljusid „Villa“ vaatajaid painanud teemad. Näiteks tunnistavad Andrei ja Robin, et nii mõnegi osaleja ülestunnistus, et neil on Eestis silmarõõm olemas, tulid ka üllatusena neile, sest osalejad pidid enne tunnistama, et nad on vallalised. Tuleb välja, et nii mõnigi kindlas suhtes inimene tuli castingule.