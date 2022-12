Aasta Muusik 2022 on tšellist Marcel Johannes Kits

Aasta muusiku tiitli pälvib muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud sealjuures tihedat koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga.



Berliinis õppival noorel tšellistil Marcel Johannes Kitsel on olnud erakordne aasta. Eesti muusikapublik jälgis suure kaasaelamisega Marcel Johannes Kitse jõudmist kuninganna Elisabethi konkursi finaali. Kõrge saavutuse järel ootasid noort tšellisti koos Belgia Rahvusorkestriga paljud maailma kontserdisaalid. Hiljuti debüteeris ta Euroopa mainekaimal kontserdilaval, Berliini Filharmoonias.



Marcel Johannes Kits on õppinud legendaarse tšellopedagoogi Laine Leichteri ja Mart Laasi juures. Praegu jätkab ta õpinguid Jens Peter Maintzi juhendamisel Berliini kunstiülikoolis. Marcel mängib Cremona meistri Francesco Ruggeri 1674. aastal valmistatud tšellol, mille on talle usaldanud Saksamaa pillifond Deutsche Stiftung Musikleben .



Marcel Johannes Kits on teinud koostööd Klassikaraadio ja ETVga juba koolipõlvest peale. 2013. aastal saavutas ta esikoha populaarsel telekonkursil „Klassikatähed“ ning tegi kaasa Klassikaraadio koolikontsertide reisi „Klassikaraadio tuleb külla“. Intervjuudes on Marcel rääkinud, et otsustava tõuke just tšellot mängida sai ta lapsena Klassikaraadiot kuulates.



Kontserdil „Aasta muusik 2022“ musitseerivad koos Marcel Johannes Kitsega Theodor Sink (tšello) ja Sten Heinoja (klaver). 5. jaanuaril toimuvast kontserdist teevad otseülekande Klassikaraadio ja Jupiter. Kontserdi toovad hiljem kuulajateni ka Vikerraadio ja Raadio 4.



Eesti Rahvusringhääling annab Aasta muusiku tiitlit välja juba 1982. aastast. Tookord pärjati esimeseks tiitlikandjaks pianist Kalle Randalu.



Aasta Muusikuks on valitud teiste hulgas Paavo Järvi (2012), Ivo Linna (2009), Alo Mattiisen (1988), Valter Ojakäär (1993), Erkki-Sven Tüür (1996), Helena Tulve (2004), Tõnu Kaljuste (1998) jt. Mullu pälvis Aasta muusiku tiitli helilooja Jüri Reinvere.