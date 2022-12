Norra kuningas Harald viidi haiglasse ravile

Kuningas Harald on vaevelnud terviseprobleemide küüsis juba paar viimast aastat. Esmaspäeval selgus, et Harald viidi kiirkorras Oslo ülikooli haiglasse ning tema seisund on stabiilne. Täpset infot kuninga tervisliku seisundi kohta avaldatud pole. Haraldi on diagnoositud infektsioon, mida ravitakse antibiootikumidega.