Kuulsuse pahupool: Rihanna jagas ise pojast pilte, et paparatsod lapsest loata tehtud fotosid ei avalikustaks

Laupäeval avaldas Rihanna oma esimese TikToki video, kus tema poega on esimest korda näha. Videos on näha maikuus sündinud poega lalisemas ja armsalt naeratamas. Samal päeval jagas lauljanna eksklusiivseid fotosid oma pojast Ameerika Ühendriikide väljaandega Hollywood Unlocked. Väidetavalt jagas Rihanna kaadreid pojast seetõttu, et jõuda kõmupiltnikest ette - paparatsod plaanisid müüa enda fotosid muusikute lapsest mitmele meediaväljaandele, kes seejärel need avalikustanud oleks, vahendab Glamour.

Nüüd on väljaande Hollywood Unlocked tegevjuht Twitteris avalikustanud, kuidas pildid Rihanna lapsest nendeni jõudsid. „Rihanna helistas mulle ja rääkis, et paparatsod olid teinud tema lapsest loata pilte ja kavatsesid need avalikustada. Ta ütles, et kui keegi peaks need avaldama, siis peaksin see mina olema,“ säutsus väljaande tegevjuht Jason Lee Twitteris laupäeval.

Lee lisas, et tal oli au, et paar teda fotodega usaldas, kuid tal oli kahju, et Rihanna ja A$AP Rocky sellisse olukorda pandi. „Ma soovin, et neile oleks antud võimalus otsustada piltide saatus. Mõned väljaanded ilmselt neist ei hooli,“ lisas ta veel.

Pärast selle aasta mais poja vanemateks saamist on lauljanna ja räppar oma privaatsuse esikohale seadnud. „Nad tahavad oma väikest perekonda isekeskis nautida,“ rääkis üks paari tundev allikas augustis ja lisas, et kahekesi olles käisid Rihanna ja A$AP Rocky pidevalt väljas, kuid beebiga soovivad nad omaette olla.

Paljud kuulsustest lapsevanemad on otsustanud, et nad soovivad oma lapsi kõmupiltnike eest kaitsta. Näitlejanna Sophie Turner ja modell Gigi Hadid on mõlemad palunud paparatsodel oma lapsi mitte pildistada. Blake Lively kurjustas 2021. aastal väljaandega Daily Mail Australia, et nad avaldasid pilte tema tütardest, mis olid pildistanud paparatso poolt, kes tema perekonda terve päev New Yorgis jälitas.