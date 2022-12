Täiuslikust õnnest oli puudu tütar: lauljatar Helen Randmets avameelselt elust nelja lapse emana

Helen Randmets (37) tuleb oma roosasse riietatud printsessi Freya Elenoriga Koplis asuvasse fotostuudiosse. Tüdruk magab rahulikult turvahällis. Kui fotograafil on valgus paigas, peab väikese modelli äratama. Freya Elenor pole sellest üldse häiritud ja mõne minuti pärast demonstreerib ta juba oma pisikesi paljaid varbaid. Poolteisekuusele tüdrukukesele on see juba teine professionaalne fotosessioon.

Helen on alati kolmest lapsest unistanud. Kaks last peres on tema arvates igav, kolm aga äge. Seda, et temast saab lausa nelja lapse ema, poleks ta aga iialgi uskunud. Kui sündis kolmas poeg, ei jätnud Helenit mõte, et peres võiks kasvada ka tüdruk.