FOTOD | Brad on armunud! Filmistaar jäi vahele endast 30 aastat noorema iludusega

„Bradile väga meeldib Ines. Nad kohtusid läbi ühise sõbra. Ines on väga tore,“ ütles allikas Daily Mailile. 29-aastane naine on varem meedias figureerinud sellega, et oli kolm aastat abielus näitleja Paul Wesleyga, kes oli Inesest 11 aastat vanem. Nad teatasid lahutusest tänavu septembris, kuid mehe esindaja sõnul oli nende suhe läbi juba viis kuud enne seda.

Bradi on aga viimase viie aasta jooksul pandud paari mitmete erinevate naistega, kuid suurema osa sellest ajast on ta olnud ametlikult abielus Angelina Joliega. Paaril on kuus ühist last – kolm bioloogilist ja kolm adopteeritud – ning peamiselt ongi käinud tüli nende hooldusõiguste üle. Angelina on võimudele väitnud, et Brad oli vanima poja Maddoxi suhtes nende abielu jooksul lausa vägivaldne.