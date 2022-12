Film „Titanic“ tuli välja 25 aastat tagasi ja sama kaua on filmi režissöör James Cameron kuulnud vaatajate kaebusi, miks Rose DeWitt Bukater mahtus uksele, ulpis jäises meres ja jäi ellu, kuid Jack Dawson uksele ei mahtunud ja suri. Nüüd on Cameron selgitanud, et Jack poleks eales uksele mahtunud.