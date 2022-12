FOTOD | Koorekiht oli kohal! Konjakimaja jõuluõhtut väisasid mitmed tuntud muusikud ja seltskonnastaarid

Jõulude eel lülitasid külalised end muust maailmast välja, et kogeda maailma enim auhindu pälvinud konjakibrändi Courvoisier Joie de Vivre filosoofiat ehk elu nautimist hetkes. Hoolimata keerulistest aegadest on oluline võtta aega ka hetke nautimiseks. Joie de Vivre – see on hea toit, lävimine huvitavate inimestega, meeldiv muusika ja klaas ainulaadset konjakikokteili.

„Tähtis on ka kiirel jõuluajal leida aega, et üheskoos nautida elu ilusaid hetki. Usun, et saime eelolevateks pühadeks rohkelt inspiratsiooni nii Orm Ojalt kui ka Tarmo Piirilt, kes üllatasid tõeliste maitseelamustega. Joie de Vivre ehk elu nautlemise filosoofia on saanud Courvoisier konjakimaja motoks. Ma usun, et tänasel üritusel said meie külalised seda kogeda, sest õhtu oli täis naeru, sütitavaid vestlusi, suurepärast muusikat ja maitsvaid üllatusi,“ rääkis Courvoisier kaubamärgi esindaja Vytautas Pazereckas.