Luule Komissarov telesarjast „Õnne 13“ : vahepeal läks saade liiga seksikaks

„Ringvaates“ intervjueeris Sallot ja Komissarovit saatejuht Marko Reikop, kes uuris esmalt, kuidas kahel staažikal näitlejal hetkel näitlejatöö koormusega on. Helgi tõdes, et mida vahemaks ta saanud on, seda rohkem on talle tööd tulnud ja see teeb talle rõõmu. „Kui sa oled rakkes, siis oled terve ja tunned ennast hästi – ma olen vajalik,“ sõnas ta saates.

Komissarov aga sõnas, et tema enam suuri rolle teatris teha ei soovi. „Mina tahaks veel natukene teatris tööd teha, aga ma tahan tagasi tõmbuda. Väikseid episoode olen ma nõus tegema,“ lausus Luule ja selgitas, et suurte rollide tegemine on tema jaoks koormav. „Teksti maht on kindlasti suur ja seda pähe taguda mulle enam ei meeldi,“ tunnistas ta. Ka Sallo nõustus temaga ja tõdes samuti, et suured rollid võtavad rohkem aega.

Seejärel uuris Reikop, kas näitlejad on aru saanud „Õnne 13“ sarja kirjutajate stiilide vahest ja kas nad tunnetavad oma rolli uue stsenaristi puhul teistmoodi. Komissarov sõnas, et Laine rolli puhul ta muutust tähendanud pole. „Vahepeal natukene läks metsa küll,“ tunnistas Luule siiski. „Läks liiga seksikaks,“ selgitas ta ja lisas, et õnneks läks see aeg ruttu mööda.