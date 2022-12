Skandaali Iisraelis: Alla Pugatšova ja Ksenija Sobtšaki passid võidakse ära võtta!

Iisraeli seaduses tehti hiljuti muudatus, mis kellas Venemaa kodanikele viis aastat kehtivate passide väljastamise. Seetõttu sahistatakse nii Iisraeli kui ka Vene meedias, et on võimalik, et staarid jäävad oma passidest ilma.

Kuid juba varem on Pugatšova kodumaal imestatud selle üle, et primadonna ja tema abikaasa Maksim Galkin said võõra maa passi. Nimelt on Iisraeli seaduses väga täpselt pandud kirja, kes saavad üldse sealset kodakondsust taotleda ning peamiselt on see seotud sellega, et uus kodanik oleks ikkagi juudi usku või poleks oma eluajal mõnda teise usku pööranud. Galkin olevat rõhunud sellele, et tema suguvõsas on olnud mõned juudid. Pärast seda, kui tema oli passi saanud, sai Pugatšova Galkini abikaasana samuti seda taotleda.