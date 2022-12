Saaga läbi: Amber Heardi ja Johnny Deppi lahutusprotsess sai punkti

Tänavu juunis leidis vandekohus, et Heardi poolt 2018. aastal kirjutatud Washington Posti artiklis tehti Deppi kohta valesüüdistusi. Samuti leiti, et näitlejatar käitus meelega pahatahtlikult. Tollal otsustas kohus, et Amber Heard peab mehe laimamise eest tasuma „Kariibi mere piraatide“ staarile üle 10 miljoni dollari. Mõlemad osapooled kaebasid kohtuotsuse aga edasi.

Esmaspäeval toimus Amberi ja Johnny osas taas protsess, kus kohus otsustas, et Heard peab Deppile tasuma kahjuhüvitisena miljon dollarit. Deppi esindajad nõustusid kohtu otsusega ega jätka kohtu poolt määratud mitme miljoni dollari nõudmist. Miljoni dollari suuruse kahjutasu tasub näitlejanna kindlustus, vahendab Variety.

Heard selgitas oma Instagrami postituses, et tema otsus oma endisele abikaasale kahjuhüvitist tasuda tuli raskelt. Samuti sõnas naine, et kaotas kohtuprotsessi tõttu usu Ameerika õigussüsteemi. Veel sõnas Amber, et nüüd saab ta lõpuks tema ja Deppi abielust edasi liikuda. „Ma pean oluliseks mainida, et ma ei valinud seda mitte kunagi. Ma kaitsesin enda tõde ja seda tehes hävines mu elu sellisel kujul, nagu ma teadsin seda. See ei ole järeleandmine,“ kirjutas Heard sotsiaalmeedias.

Näitlejanna sõnas veel, et naised ei peaks silmitsi seisma pankroti või väärkohtlemisega, kui nad räägivad tõde. Ta tänas oma advokaate ja kõiki, kes teda pikal kohtuprotsessi perioodil on toetanud.

Deppi advokaadid Camille Vasquez ja Benjamin Chew, kes esindasid näitlejat ka suvisel kohtuprotsessil, sõnasid, et Johnny annetab Amberilt saadud rahasumma heategevuseks. „Meil on hea meel, et see valus peatükk härra Deppi elus saab lõpuks läbi. Tema huvides kogu protsessi ajal oli tuua tõde päevavalgele,“ sõnasid advokaadid.