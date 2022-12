ESIMENE RETROKLÕPS | Kas tunned ära, milline armastatud telemees on pildil?

„Päikeseline päev Västriku tänavas. Transpordivahendiks „ristiisa“ Valdo Pandi poja vanker. Aasta 1972,“ kirjutas Jõekalda oma postituse juurde.

„Kallid sōbrad! Lōpuks ometi on see juhtunud! Mu kallis sōber Kristjan on jōudnud instagrami! Mulle ta igatahes lubas, et hakkab tootma lahedat kontenti ja aasta pärast on ta täiskohaga suunamudija. Andke ainult suund kätte ja ta mudib… ja influensib, nii et vähe pole. Seega hakake teda jälgima hoolega!“ hõiskas Jaagup oma kontol novembri alguses välja suure uudise.

Jõekalda rääkis toona Kroonikale, et tema tunded on väga segased. „Miks ma olen Instagramist eemal hoidnud on see, et seal peab ikka väga aktiivne olema. Mul ausalt öeldes ei olnud üldse plaanis inimesi niimoodi ehmatada,“ rääkis telemees.

Jõekalda liitus Instagramiga alles paar päeva tagasi. „Mind jälgis abikaasa ja veel paar inimest, ei tea, kust nad mu üles leidsid. Ja eile õhtul helistas mulle kallis sõber Jaagup Kreem ja küsis, et kas see on ikka minu Instagrami konto,“ selgitas Jõekalda, et Jaagup aitas Kristjanile jälgijaid juurde saada.

„Minu jaoks on see maa päris võõras ja ega ma täpselt aru saanud, kuidas see asi käib. Esimesed sammud tegin ma koos oma abikaasa ja õetütrega, kes aitasid mind. See tekitab ebamugavustunnet, sest ma ei tea, millega see pull lõppeb,“ naljatles Kristjan.

„Ma õpin alles sõnu aru saama, mis asi on story. Aina hullemaks läheb. Võõrsõnu on seal nii palju. Ma saan aru, et pilte tuleb sinna üles panna. Ma olen küll edev inimene, aga mul puudub see, et pean nüüd erinevatest poosidest pilti tegema. Aga ma püüan anda endast parima. Instagrami võib ka pisikesi videoklippe postitada. See meeldib mulle rohkem, siis saan inimestele öelda, kus ma parasjagu viibin. Kui see peaks kellelegi huvi pakkuma,“ ütles Jõekalda lõpetuseks.