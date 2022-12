VIDEO | Doksarjast ei piisanud? Harry ja Meghan tulevad välja järjekordse Netflixi linateosega

Seekord ei tule Harry ja Meghan vaatajate ette kõmuliste paljastustega Briti kuningliku perekonna kohta, vaid nad on sarja „Live to Lead“ tegevprodutsendid. Tegemist on dokumentaalsarjaga, mis keskendub mitme maailmakuulsa liidri ja aktivisti tegudele ja sõnumitele, vahendab People.

Prints Harry selgitab uue saatesarja treileris, et tema ja Meghani uus Netflixi projekt oli inspireeritud Nelson Mandelast, kes oli kord öelnud: „Elus ei loe ainult fakt, et me oleme elanud.“ Seejärel on treileris näha Meghanit, kes lausub: „Meie elu tähtsuse määrab see, kuidas me oleme teiste elu muutunud.“

Sari kajastab mitmeid tuntud liidreid ja aktiviste – teiste seas näiteks kliimaaktivisti Greta Thunbergi, USA Ülemkohtu kohtunikku Ruth Bader Ginsburgi, Uus-Meremaa peaministrit Jacinda Arderni ning feministi ja aktivisti Gloria Steinemi. Uues Netflixi sarjas reflekteerivad aktivistid oma pärandit ja jagavad oma sõnumit julgusest ja lootusest.

Harry ja Meghan figureerivad paari minuti pikkuses sarja õrritusvideos korduvalt ja räägivad, et nende uus Netflixi linateos räägib inimestest, kes on teinud vapraid valikuid, et võidelda muutuse eest ja saada liidriks, andes sellega kõigile teistele inspiratsiooni, et ka nemad saaksid elada, et teisi muutustele suunata.

Sussexi hertsogipaar sõlmis mitmeaastase koostöölepingu Netflixiga 2020. aasta septembris. Tollal kajastati, et paar hakkab voogedastusplatvormile tootma oma produktsioonifirma kaudu dokumentaalfilme ja -sarju, mängufilme ja lastesaateid.