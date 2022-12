Kuulujutud said lõpuks punkti: O.J. Simpson avaldas, et tema pole Khloe Kardashiani bioloogiline isa

Kuulujutud selle kohta, kes Khloe Kardashiani bioloogiline isa on, said Ameerika Ühendriikides alguse juba mitmeid aastaid tagasi. Spekulatsioonide kohaselt oli Khloe emal Kris Jenneril 1980ndatel armusuhe O.J. Simpsoniga, olles samal ajal abielus advokaat Robert Kardashianiga. 1990ndate keskel esindas Robert oma head sõpra Simpsonit kohtus, kui too seisis seal silmitsi süüdistustega, et tappis oma endise abikaasa Nicole Brown Simpsoni ja tema sõbra. Kuulujuttude uskujad väidavad, et Khloe on pikem ja erineb oma õdedest Kimist ja Kourtneyst kehaehituse poolest ning seetõttu ongi tema isa Simpson, mitte Robert Kardashian.

Hiljuti käis Simpson külas podcast'is „Full Send“, kus ta lõpuks kuulujuttudele punkti pani. Ta sõnas, et tal pole kunagi Kris Jenneriga armuafääri olnud. „Ma arvasin alati, et Kris on armas naine. Aga ma käisin kohtamas supermodelliga,“ kummutas O.J. kuuldused salasuhtest Jenneriga. Ka kuulujutud selle kohta, et just tema on Khloe isa, lükkas mees ümber. „Kuulujutt ei vasta tõele. See pole isegi mitte tõele lähedal,“ sõnas mees kindlalt.

Ka Khloe'i kõrvu on kuulujutud ja spekulatsioonid jõudnud, kuid naine lükkas need ümber juba aastaid tagasi. Tollal sõnas ta, et selliseid väiteid levitavad trollid, kes teda vihkavad, ega lasknud end kõlakatest häirida, vahendab Page Six.