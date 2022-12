Elu ja tervise juures: reedel haiglasse viidud Sharon Osbourne pääses koju

Intsidendi olemusega kursis olev inimene rääkis, et tegemist polnud eluohtliku õnnetusega. Osbourne'i esindajad ei avaldanud, mis naisega täpselt juhtus. Teisipäeval avaldas naine aga oma sotsiaalmeedias, et ta on haiglast koju pääsenud. „Tagasi kodus ja mul läheb hästi! Tänan teid kõiki armastuse eest,“ kirjutas naine oma Instagrami kontol ja jagas pilti oma jõulukuusest ja koerast.

Fännide jaoks oli naise ootamatu haiglavisiit ehmatus ning nad rõõmustasid koos Sharoniga, et ta haiglast välja sai. Instagramis soovisid mitmed fännid talle kiiret paranemist ja soovisid, et naine saaks koos abikaasa Ozzy Osbourne 'i ja perekonnaga õnnelikult pühi nautida.

Osbourne on ka varem terviseprobleemidega kimpus olnud, vahendab New York Post. 2002. aastal alustas ta keemiaraviga, et ravida vähki. Hiljem tunnistati naine terveks. 2012. aastal käis ta operatsioonil, kui sai teada, et tal on geen, mis suurendab rinnavähi tekkeriski ning üks tema rinnaimplantaatidest oli halvas seisus. 2022. aasta mais nakatus ta koroonaviirusega.