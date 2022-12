Menuka telesarja „Üldhaigla“ staar suri 55-aastasena

Telesarja „Üldhaigla“ tegevprodutsent Frank Valentini sõnas oma teates, et Eddyt jäädakse igatsema, vahendab Variety. „Ma armastasin teda mitte ainult näitlejannana, vaid sõbrana. Tema hing elab edasi sarjas ja võtteplatsil. Terve „Üldhaigla“ tiimi nimel tunneme me kaasa tema perele, sõpradele ja fännidele,“ lausus Valentini.

Sonya Eddy sündis Californias 17. juunil 1967. aastal. Ülikoolis õppis ta teatrit ja tantsu ning tegi oma esimese rolli Ruby Dee näidendis „Minu nimi on Zora“. Oma karjääri jooksul osales Eddy paljudes telesarjades ja filmides. Kõige tuntum oli ta oma telesarja „Üldhaigla“ rolli poolest, kus kehastas õde Epiphany Johnsonit. Ta liitus sarjaga 2006. aastal ja tegi kaasa 543 episoodis. Ta on näidelnud filmides „Põrunud professor 2“, „Sour Grapes“, „Year of the Dog“ ja astunud üles sarjades „Tuvikesed“, „Seinfeld“, „Meeleheitel koduperenaised“ ja „Glee“.