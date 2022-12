KUULA | Inger avaldas perega jõuluversiooni loost „Golden Heart“

„Kogu mu pere on väga musikaalne ning iga liige on mulle ühel või teisel moel inspiratsiooniks. Seetõttu jõudsin üsna kiiresti otsusele, et mulle nii hingelähedane pala nagu „Golden Heart“ peab uues versioonis kindlasti kõlama koos nendega,“ sõnas Inger.

Muusik lisas, et perele ideest rääkides, olid kõik koheselt nõus. Ühise versiooni loomisel sai lisaks jõulukuuele kiiresti selgeks ka üks pala ülesehituslik nüanss – oluline on seda teha perena koos, andes aga igale ühele võimaluse ka omaette särada.

„Nad on mul kõik nii andekad, seetõttu oligi algusest peale teada, et igal pereliikmel saab loos olema oma eriline moment, et esile tuua just talle iseloomulik vokaal. Sama tähtis oli aga ka perega koos laulmine, kuna see kannab omal viisil edasi meie kokkuhoidvust ning ühist armastust muusika vastu,“ rääkis Inger.