VÕRDLE | Head aega, pardihuuled! Enda nägu transformeerinud tõsielustaar lasi täitesüstid lahustada ja muutus paitab silma

„Geordie Shore'i“ ja mitmete teiste MTV saadete staar pole teinud mingit saladust sellest, et tema suhe oli aastate eest enda keha ja näoga nii halb, et ta lasi muuta kõike, mida võimalik. Naise dieet läks vahepeal nii ekstreemseks, et ta sõi päevas ainult ühe konservi tuunikala.

Charlotte teadis, et tema tagasi naturaalse ilu juurde muutumine on suure tähelepanu all ning seetõttu ei avalikustanud ta oma uut välimust veel mitu päeva. Põhjus, miks endise tõsielustaari „vana“ nägu oli tema fännide seas nii popp ja oodatud on lihtne - Charlotte pugeski Suurbritannia südametesse veel siis, kui ta polnud lõpututel iluoperatsioonidel ja süstimistel veel käinud. Tegemist oli tõelise naturaalse kaunitariga juba toona.