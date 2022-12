Esimene märk ära leppimisest? Poptäht Britney Spears soovib emaga suhteid taastada

Britney ja Lynne läksid raksu pärast eelmise aasta novembris, kui Britney pääses oma isa Jamie eestkoste alt vabaks. Isa oli Britney elu kontrollinud viimased 13 aastat. Pärast seda on Britney aegajalt süüdistanud oma ema selles, mis rolli tema kogu olukorras mängis, kuid nüüd paistab, et popstaar soovib oma emaga ära leppida ja ehitada nende suhte üles olukorras, kus mõlemad on võrdsed, vahendab Mirror.

Viimaste kuude jooksul on Lynne vabandanud oma tütre ees, et too koges eestkoste all viibides valu. Oktoobris sõnas lauljatari ema, et ta igatseb oma tütart ja palus ühe Britney sotsiaalmeedia postituse all andestust. Veel palus Lynne, et ta tütar võtaks maha blokeeringud, et nad saaksid vestelda ja ära leppida. Tollal reageeris poptäht ema palvetele vihaga.