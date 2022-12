Laulja ja muusik Siiri Sisask (54) usub, et lahkumine siitilmast ei olnud tema heliloojast venna Urmas Sisaski jaoks midagi hirmutavat. Siiri on leinas, ent tal on hea meel, et venna viimane eluperiood kulges iseäranis loomingulises õitsemises.