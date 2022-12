Rootsi kuninganna Silvia on pühade eel kurb: kõiki oma lapselapsi ta jõuludel ei näe

Jõulupühade jaoks on Ameerika Ühendriikidest Floridast koju lennanud kuninganna Silvia tütar printsess Madeleine koos oma perekonnaga. Printsess koos oma abikaasa Chris O'Neilli ja laste Leonore, Nicolase ja Adriennega on juba aastaid elanud Ameerikas. Tavaliselt on perekond jõulud veetnud Rootsis ning ka seekord tulevad nad Madeleine'i sünnimaale pühi tähistama.

„Muidugi oleks meile meeldinud, kui kogu pere oleks kokku tulnud, aga me peame olema mõistvad,“ kommenteeris kuninganna Silvia nukrameelselt olukorda. Tema jaoks on lapselapsed olulised ja ta tahaks nendega koos pühadel olla, kuid mõistab, et seekord see võimalik pole. „Nii tore on oma lastelastega koos olla. Nad on üksteisest erinevad ja naljakad ning nad räägivad naljakaid, kuid loogilisi asju. Mulle meeldib neid kuulata,“ sõnas Silvia.