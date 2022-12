Filmist „Kalev“ tuntud Mihkel Kuusk pidi pikaleveninud võtete tõttu aasta aega mulletiga ringi käima: see oli omaette katsumus

Kuusk rääkis saates, et kuna ta praegune välimus erineb sellest, kuidas ta filmis välja nägi, siis inimesed teda ära ei tunne. Kuusk kirjeldas ühte Allfilmi casting'ut, kus ta oma praeguse soenguga käis. Ta lausus, et tervitas soojalt kõiki ja rääkis casting'ul, et on meeskonnaga veetnud koos 30 võttepäeva, aga keegi teda seal esmalt ära ei tundnud. Lõpuks tundis tiim siiski Mihkli ära, kuid ta pidi neid veenma, et ta tegi ikka filmis „Kalev“ kaasa.

Kuna Mihkel on eelkõige tuntud oma mulletisoengu pärast, mis tal „Kalevi“ filmis mängides oli, siis uuris saatejuht Anna Pihl, et ehk peaks näitleja endale filmisoengu tagasi lõikama, et inimesed ta ära tunneksid. „Seda palun mitte,“ ütles näitleja kindlalt. Ta kirjeldas, et kuigi mulletisoeng läks filmi ajastuga kokku, siis talle see isiklikult ei meeldinud ning pidi koroona tõttu veninud võtteperioodil pikalt soengut hoidma. „Ma olen aasta aega – justkui põhjuseta – kandnud lihtsalt mingit soengut, mis mulle ei meeldi. See on omaette katsumus,“ tõdes Kuusk.