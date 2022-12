FOTOD | Pärnus kuulutati toomapäeval välja jõulurahu ja süüdati võimas tuleinstallatsioon

Jõulurahu kuulutamine on üks vanemaid Skandinaavia jõulutraditsioone. Jõulurahusõnumi kuulutamisel loetakse ette Rootsi kuninganna Kristiina käsusõnad, sest just tema valitsusaja see tava alguse sai. Jõulurahu väljakuulutajaks on kombekohaselt linnapea või raesekretär. Kui mujal toimub jõulurahu kuulutamine jõululaupäeva ehk 24. detsembri keskpäeval, siis Pärnus on tavaks jõulurahu välja kuulutada veidi varem, just toomapäeval.