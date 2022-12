Näitleja Simo Andre Kadastu rollist seriaalis: televisioon on kiire ja halastamatu

Hetkel on teatriproovidest paus, kuid õhtuid veedab näitleja ikka lavastustes mängides. Praegu on Kadastul käsil ka filmi- ja sarjaprojektid. Uue kodumaise sarja ‘’Piloot’’ võtted on purgis ja detsembrist algasid Balti Filmi- ja Meediakooli lühifilmi ‘’Või(m)’’ võtted, mille režissööriks on näitlejate perest tuntud Franz Malmsten. Noore näitleja kohta on Kadastu kehastanud lavastustes juba väga erinevaid rolle, sealhulgas ka eelmisel aastal esietendunud Linnateatri etenduses ‘’Rogožin’’ nimiosas. Kuid ühtegi žanrit teistest ta veel südamelähedasemaks ei pea. ,,Ma vist ei eelista niimoodi ühte teisele. Pigem, et kellega, miks ja kuidas,’’ räägib näitleja tehtud rollidest.

Teatri kõrvalt ka telerolle

Kodumaised näitlejad jõuavad vaatajate südametesse tihti meeldejäävate tegelaskujudega filmides ja sarjades, tehes teatrileiva kõrvalt rolle kaamera ees. Sel aastal on ka Simo Andre Kadastul avanenud võimalus osaleda režissöör Ergo Kulla käe all mitmes teleprojektis. Uutele väljakutsetele kaamera ees on Kadastu alati avatud. ,,Alati tahaks teha, kui vähegi on võimalust. Nii tele kui ka teater on mõlemad väga erinevad ja võluvad maailmad,’’ leiab näitleja ning lisab, et tahtmist kinoprojektides kaasa lüüa on tal alati.

Täiskasvanud lapse rollis

Värskelt jõudis vaatajateni ka humoorikas teleseriaal ,,Piloot’’, kus Simo Andre Kadastu kõrval astuvad üles noored talendid Olev Sten Erik Jõgi ja Maarja Johanna Mägi, kellega koos filmiti suvel ka komöödiat ,,Vigased pruudid’’. Sari räägib loo filmikooli lõpetanud produtsendihakatisest Karlist, kes üritab iga hinna eest Eesti telemaastikul läbi lüüa. Läbi lõbusate seikluste ja veidrate ebaõnnestumiste saadab Karli sel teekonnal Kevin, keda kehastabki Kadastu. ,,Kevin elab täie rauaga, teeb tööd ka täie rauaga. Sellise põhimõttega on probleemid juba eelduseks.. ja Kevinil ka,’’ kirjeldab näitleja oma ‘’täiskasvanud lapse’’ tegelaskuju.