Salapära kuningas Charlesi jõulutervituse filmimise ümber: üks võttetiim vahetati teise vastu välja

Eelmise nädala teisipäeval salvestas kuningas Charles III oma esimese jõulutervituse monarhina Briti rahvale. Selleks puhuks tulid kaameratega kohale telekanali ITV meeskond, kes olid valmis ajaloolist hetke filmima. Siis aga tühistati filmimisplaan ning jõulutervitust kutsuti filmima hoopis BBC ning nüüd hoitakse kõike võtetega seonduvat suure saladuskatte all. Iga kahe aasta tagant vaheldub telekanal, kes monarhi jõulutervitust filmib ning see aasta oli ITV kord seda filmida.

Charlesi jõulutervitusest on teada, et see läheb eetrisse 25. detsembril kohaliku aja järgi kell 15. Teada on ka see, et tänavune sõnum erineb suuresti sellest, mida kuninganna Elizabeth II jõulude ajal Briti rahvale rääkis. Buckinghami palee pole kommenteerinud telekanalite vahetust seoses tervituse filmimisega ega ei avalda isegi seda, kus filmimine aset leidis.