Dolly Parton paljastas oma pika abielu saladuse: meil on abikaasaga pisut rikutud huumorimeel

Parton sõnas intervjuus, et tema ja abikaasa erinevad huvid on nende aastatepikkusele armastusloole kindlasti kasuks tulnud. „Me ei ole pidevalt teineteise silma all. Ta ei ole minu muusikaäris, seega tal on erinevad huvid, aga siiski on meil asju, mida me armastame koos teha,“ sõnas lauljanna. „Ma arvan, et see oli niimoodi ettemääratud. Tema on see, kelle mina pidin saama ja vastupidi,“ lisas naine.