FOTOD | Uued elu õied! Läinud aastal said paljud armastatud staarid perelisa

Rokkstaar Tanel Padari (42) ja tema kihlatu Lauren Villmanni (26) perre sündis 4. jaanuaril teine tütar, kes sai kõlava nime Luna. Paari esiklaps Linda sündis 2019. aasta augustis. Tanel on öelnud, et tema elustiil, töö ja olemus ei oleks võimaldanud 20aastaselt selliselt suhtesse minna, et saada lapsed, pakkuda perele ja naisele fantastilist elu, kuid nüüd on tal elukindlust ja (elu)lusti ning ta saab teistele rohkem pakkuda: „Mitte ainult olla parem isa oma tütrele või parem mees oma elukaaslasele, vaid üldisemas plaanis ka. Kõigi jaoks.“