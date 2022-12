FOTOD | „Poiss varsti ema pikkune!“ Christin-Amani Kiivikas tähistas poja esimest sünnipäeva

„Täna on sünnipäev mu ühel ja ainsal, kõige armsamal inimesel siin maamunal! Johan-Even 1! Aitäh, et oled mulle õpetanud selle aasta jooksul piirideta armastust, kodutunnet ja kõige puhtamat siirust, mis maailmas üldse olla saab!“ tänas Amani oma lapsukest, jagades sotsiaalmeediasse armsaid pilte.

Amani teatas 2021. aasta juulikuus, et on lapseootel. Sportlase kaaslane on ehitusvallas töötav Siim Haljand. Nad on kolinud elama Soome, kus mees töötab.