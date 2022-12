VIDEO | Skandaalid, avatus ja iseseisvus: harutame lahti BSH kuulsuse valemi

„Küsimus, mis müüb tänapäeva meelelahutusmaailmas on muidugi hästi lai. Lisaks sellele, et müüb selline tavaline skandaal ja intriig, müüvad ka figuurid. Ja ma arvan, et Brigitte Susanne Hunt on üks neist, kes suudab seda žanri kõige paremini ära kasutada,“ mõtiskleb Kroonika peatoimetaja asetäitja Risto Veskioja.