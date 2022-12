Eesti Muusikaauhindade juubeligala esimesed esinejad on STEFAN, Rita Ray ja Gram-Of-Fun

25. Eesti Muusikaauhindade gala toob publikuni suurejoonelise juubelikava, mis kestab ligi 4 tundi koos 3-tunnise telesaatega. Kontsertšõul esinevad eestlaste palavalt armastatud artistid, kelle seas on nii uusi kui ka vanu tegijaid.

Eurolaulik STEFAN, kes andis novembris välja rekordeid löönud debüütalbumi „Hope“, esineb Eesti Muusikaauhindade galal teist korda ning loodab, et seekord õnnestub muusikaauhinnaga ka koju minna. „Aasta on olnud uskumatult kiire ja sündmusterohke, olen sel aastal esinenud kümnes riigis väljaspool Eestit. Mäletan väga hästi seda hetke, kui olin esimest korda muusikaauhindade publiku seas ja nägin nominente. Kui üks neist kutsuti võitjana lavale kõne pidama, ketrasin oma peas, et tahan ka olla üks neist ja teha oma kõne. Väga loodan, et sellel aastal see õnnestub,“ rääkis STEFAN. Muusiku novembris ilmunud debüütalbumi „Hope“ lugu „Miraaž“ on üks selle aasta kõige mängitum raadiohitt ning „Kiri külmkapi peal“ viimaste kuude mängitum eestikeelne lugu.

„Olen ülimalt elevil, et saan astuda Eesti Muusikaauhindade lavalaudadele. Eriti suur au on olla laval just Muusikaauhindade 25. juubeliaastal,“ ütles Rita Ray. Muusiku sõnul kulges aasta värvikirevalt ja hoogsalt: „Lisaks paljudele kontsertidele sai lõpetatud ka teine album. Loodan, et uus aasta pakub vähemalt sama palju muusikat, toredaid kontserte ning ülesastumisi,“ ütles ta. Rita Ray pälvis Eesti Muusikaauhinnad 2022 galal parima laulu kategoorias võidu looga „Love Ain’t The Same“ ja andis hiljuti välja oma teise albumi „A Life of Its Own“.

Gram-Of-Fun lubab, et juubeligala laval annab ansambel endast maksimumi. „On suur au esineda kolleegide ees! Anname endast kõik, et see kõlaks ja näeks proff välja nii telekast kui ka laval kohapeal,“ rääkisid Gram-Of-Fun artistid Kristel Aaslaid ja Dr. PhilGood. Selle aasta novembris andis Gram-Of-Fun välja debüütalbumi „To The Great Unknown“.