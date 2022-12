Walesi printsess Kate tunneb end Harry ja Meghani doksarja tõttu reedetuna

Harry ja Meghan kritiseerivad oma sarjas mitu korda prints Williamit ja tema abikaasat Kate'i. Näiteks sõnavad nad dokumentaalsarjas, et William oli murdnud üht kokkulepet, mille printsidest vennad olid omavahel sõlminud, et üksteisest meediale lugusid ei lekitata. Veel rääkis Harry, kuidas tema ja Meghani otsus Ühendkuningriigist lahkuda oli vendade vahele suure kiilu löönud.

Kui sarja esimesed osad välja tulid, kajastasid Briti väljaanded, et ei William ega Kate pole veel jõudnud esimesi episoode vaadata. Paari abilised on neid küll sarja sisuga kurssi viinud, kuid veel eelmise nädala seisuga pole William ja Kate leidnud aega, et sari otsast lõpuni ära vaadata.

Üks paari tundev allikas rääkis, et William ei plaani avalikult oma seisukohti seoses Harry ja Meghani sarjaga avaldada. „Ta jääb väärikaks ja jätab oma tööülesannetega,“ rääkis allikas väljaandele Us Weekly. Veel avaldas allikas, kuidas Walesi printsess Kate end seoses Sussexi hertsogipaari väidetega tunneb. Tema sõnul tunneb Kate end Harry poolt reedetuna. „Kate tunneb end haavununa ja reedetuna, et Harry talle niimoodi tegi, eriti kuna nad olid kunagi väga lähedased,“ sõnas allikas. Printsess ei nõustu kõigi Harry öelduga sarjas ja on tema öeldu tõttu kurb.